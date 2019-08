GENOA HILJEMARK DINAMO MOSCA/ Oscar Hiljemark, centrocampista svedese del Genoa, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', è pronto a vestire la maglia della Dinamo Mosca nella stagione appena iniziata.

Il giocatore, arrivato in Italia con la maglia del Palermo, non sembrava al centro del progetto tecnico di Aurelio Andreazzoli, tecnico del Grifone, e ha scelto la Dinamo Mosca per rilanciare la sua carriera. La formula dovrebbe essere quella della cessione a titolo definitivo per una cifra intorno ai 500mila euro.