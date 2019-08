NAPOLI INSIGNE / In vista di Juventus-Napoli, il capitano azzurro Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di 'Kiss Kiss Napoli' soffermandosi sulla sfida a Sarri, sull'arrivo di Lozano e sulla corsa scudetto.

JUVENTUS E SARRI - "Stiamo vivendo la settimana come tutte le altre, proviamo a restare sereni anche se sappiamo che è una partita sentita: cercheremo di approcciarla nel miglior modo possibile per ottenere un ottimo risultato. Sarri? Una strana sensazione affrontarlo da avversario, ma non dobbiamo più pensarci.

Dobbiamo pensare a fare una grande prestazione, cercare di uscire dallo Stadium con un risultato positivo".

LOZANO - "Mi ha fatto una buona impressione, sapevamo che avesse qualità ma si vede che ha qualcosa. Speriamo sia subito a disposizione per darci una mano, è un ragazzo sorridente e solare

ANCELOTTI E LO SCUDETTO - "Il mister ce lo dice dal primo giorno del ritiro, dobbiamo solo seguirlo perché ha tanta esperienza e può darci tanto. Avrà visto qualcosa che gli avrà fatto scattare la scintilla…"

LEADER - Penso di non esser cambiato tanto, ma mi metto a disposizione della squadra per cercare di dare una mano al mister e ai compagni. Spero di continuare così, occhio alla Juventus e all’Inter. Dobbiamo fare meglio dell’anno scorso in tutte le competizioni. Capitano, cannoniere e campione? Capitano sicuro, per le altre due spero di fare quanti più gol possibili e spero che possano servire alla squadra".