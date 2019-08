INTER SANCHEZ / Se per Biraghi è arrivata già l'ufficialità, per Alexis Sanchez occorre ancora aspettare: dopo le visite mediche, l'attaccante cileno è volato a Manchester per definire le ultime pratiche burocratiche.

L'ex United dovrebbe aggregarsi ai nuovi compagni di squadra per l'allenamento di domani, ma difficilmente l'attaccante sarà schierato da Conte nel match di domenica contro il, anche considerando che nel pre-campionato non è mai sceso in campo. Intanto c'è curiosità intorno al numero di maglia che sceglierà Sanchez, considerato che il 'suo' 7 è andato a Mauro, spogliato dalla 9 finita sulle spalle di: il cileno avrebbe scelto il numero 17 ma va considerato che, se non verrà ufficializzata la scelta, potrebbe comunque ottenere la 7 se non Icardi dovesse essere ceduto nei prossimi giorni.