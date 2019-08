CALCIOMERCATO MILAN MARIANO DIAZ / Lo stop per Correa spinge il Milan a virare altrove per l'attacco.

A tal proposito, stando a 'Sportmediaset', Zvominirsarebbe volato a Madrid - a onor del vero il dirigente croato risulta aver lasciato Milanello solo un quarto d'ora fa - per trattare coll'acquisto di fuori dai piani del Real e il cui stipendio tocca i 4 milioni netti a stagione . Parliamo di una cifra importante per i rossoneri che, secondo la medesima fonte, proveranno a prendere il 26enne in prestito oneroso più diritto di riscatto attorno ai 20 milioni di euro.