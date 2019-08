CALCIOMERCATO BAYERN ROCA REBIC KOVAC / Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it si complica non poco il trasferimento di Marc Roca al Bayern Monaco. I bavaresi stan faticando sul fronte cessioni, specie su quella di Javi Martinez, e poi le nuove alte richieste dell'entourage dello spagnolo in forza all'Espanyol, hanno ulteriormente infastidito oltre che irrigidito il club tedesco. Inoltre c'è Kovac che spinge ancora per l'acquisto di un attaccante.

Calciomercato Bayern, addio Hoeness 'indebolisce' Kovac: le ULTIME di CM.IT

Vediamo se la società proverà ad accontentarlo, i suoi preferiti sono sempre - nell'ordine - i connazionali Rebic e Mandzukic

La 'posizione' del tecnico andrà comunque ad indebolirsi a partire da oggi, in giornata sono attese infatti le dimissioni del presidente Uli Hoeness, 'scudo' proprio dell'allenatore croato in questo travagliato anno e qualche mese sulla panchina del Bayern Monaco. Di fatto è lui, il cui posto dovrebbe esser preso da Herbert Hainer (ma avrà bisogno del voto dell'80% dei consiglieri), che ha stoppato l'esonero al termine della passata stagione. Col suo addio acquisirà senz'altro maggiori poteri Karl-Heinz Rummenigge, tutt'altro che un simpatizzante di Kovac per il quale, proprio per quanto detto, si prevedono tempi duri.