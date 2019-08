Napoli, dalla Francia: vicino un colpo in prospettiva

CALCIOMERCATO NAPOLI ROMAN / Secondo 'Footmercato' il Napoli è a un passo dal piazzare un colpo in prospettiva.

A quanto pare il dsstarebbe per chiudere l'acquisto di, promettente terzino spagnolo in forza al. Per il 18enne, che verrebbe aggregato alla Primavera, verrebbero pagati solo i diritti di formazione, una cifra pari a 180mila euro.