BOLOGNA MEDEL / "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Beşiktaş Jimnastik Kulübü il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Gary Medel a titolo definitivo": con questa nota il club rossoblù ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista cileno, ex Inter.

Dopo le tre stagioni in nerazzurro, il 32enne si è trasferito in Turchia dove con la maglia delha collezionato 77 presenze, comprese le due apparizioni già fatte in questa stagione. All'attivo del 'Pitbull' anche 125 gettoni con la Nazionale del Cile del quale è attualmente capitano. Medel è già a disposizione dello staff tecnico del Bologna: resta da vedere se sarà convocato già per la gara di domani sera contro la Spal.