JUVENTUS NAPOLI MILIK / Potrebbe saltare anche la seconda giornata di campionato Arek Milik: dopo essere stato costretto al forfait contro la Fiorentina, l'attaccante polacco è in forte dubbio per Juventus-Napoli, gara in programma sabato sera all'Allianz Stadium.

Il calciatore non ha ancora lavorato a pieno regime con il resto dei compagni e questa mattina ha fatto lavoro in palestra: una situazione che potrebbe spingere a risparmiareanche per la trasferta di Torino, magari per rilanciarlo alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali. Quando nella rosa azzurra dovrebbe esserci anche un altro attaccante: l'attesa per Maurosta per arrivare al termine e se, come pare, non dovesse esserci un'apertura da parte dell'argentino, il Napoli virerà in maniera definitiva su