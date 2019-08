Chris Smalling, il gigante buono vicino alla Roma: biografia, carriera, caratteristiche

ROMA SMALLING SCHEDA - In gran segreto il direttore sportivo della Roma Petrachi ha portato avanti una trattativa con il Manchester United per far approdare Chris Smalling nella capitale. Il difensore inglese potrebbe essere quindi il rinforzo al centro della difesa tanto richiesto da mister Fonseca, accontentato anche nelle caratteristiche del giocatore, veloce ed esperto. L'operazione potrebbe chiudersi in prestito secco da 4,3 milioni. Scopriamo chi è il nuovo obiettivo della Roma: il gigante dal cuore grande, convertito al veganismo, che sfidò Messi.

Chris Smalling nasce a Greenwich il 22 Novembre 1989, la sua esperienza nel mondo del calcio non inizia nel migliore dei modi, infatti viene rifiutato in un provino dal Chelsea. Cresce nelle giovanili del Millwall e comincia la sua carriera da professionista nel 2006 approdando al Midstone United. Dopo due anni fa il grande salto ed approda direttamente nella massima serie inglese, viene acquistato dal Fulham per solo 100 mila euro. Fa il suo esordio in Premier League nella stagione 2008/09 fa il suo esordio in Premier all'ultima giornata contro l'Everton. Nella stagione successiva è titolare tra i 'Cottagers', mettendo in mostra tutte le sue qualità. Dopo solo metà stagione viene acquistato dal Manchester United per 8 milioni di euro, che lo lascia a Londra in prestito fino a fine stagione. La stagione successiva approda a Manchester, dove grazie ai numerosi infortuni di Ferdinand, e al grande affiatamento con Vidic, riesce a collezionare molte presenze. La prima partita da titolare la gioca nel difficilissimo derby di Manchester contro il City, dove in coppia con il serbo annulla Tevez e compagni.

Roma, chi è Smalling: obiettivo di mercato di Petrachi

Parte da lì la sua gloriosa cavalacata con i 'Red Devils', fino ad arrivare ad essere considerato uno dei difensori più forti del campionato inglese. In nazionale under 21 fa il suo esordio proprio contro l', ed in quella maggiore esordisce nel 2011.

Le sua caratteristicha principale è sicuramente la fisicità, alto 1.92cm. La sua altezza lo porta ad avere tra le sue qualità il gioco aereo e la pericolosita sugli angoli in area avversaria. Nonostante la sua altezza Smalling è un giocatore rapido. Il suo impegno e la costante concentrazione fanno di lui un vero professionista. Recentemente ha dichiarato in un intervista che da quando ha cambiato regime alimentare, abbracciando la filosofia vegana, si sente più forte e concetrato.

Lo scorso anno prima della sfida di Champions contro il Barcellona valida per i quarti di finale, il difensore inglese ha dichiarato di conoscere il punto debole di Messi, sfidando così la pulce argentina. Sfida però persa visti i due gol realizzati dal fuoriclasse blaugrana e le due sconfitte subite dallo United. Tralasciando questa parentesi forse un po' presuntuosa, Smalling è un gigante dal cuore d'oro. Un anno fa, prima della sfida di Premier contro il Chelsea, il difensore venne a conoscenza della perdita di un genitore di un piccolo tifoso del Manchester. Il calciatore ha voluto allora regalare al giovane ragazzo un sorriso, invitandolo all'Old Trafford per la partita e facendolo entrare negli spogliatoi a conoscere i protagonisti del match subito dopo. Un gesto che fa di lui un uomo sensibile che presta attenzione anche a problematiche serie al di fuori del rettangolo di gioco.

Marco Deiana