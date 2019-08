BARCELLONA NEYMAR BARTOMEU / Giornate frenetiche tra Barcellona e Paris Saint-Germain per l'affare Neymar: dopo il no che sarebbe arrivato da Parigi all'ultimo offerta blaugrana, novità potrebbero esserci in giornata. In attesa dei sorteggi Champions, il presidente blaugrana Bartomeu è volato di prima mattina Oltralpe e, come riferisce 'sport.es', il suo viaggio anticipato potrebbe essere legato proprio alla trattativa per Neymar.

In realtà il numero uno del club catalano è atteso da impegni con l'Uefa già in calendario ma vista la presenza in contemporanea anche del presidente del Psgnon è detto che tra i due non vada in scena un faccia a faccia per provare a definire l'affare. L'ultima offerta del Barça sarebbe di 135 milioni di euro più Dembele, che vuole restare in Spagna , e, proposta rispedita al mittente dal Psg.