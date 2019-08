Barcellona, clamoroso: Messi minaccia l'addio

CALCIOMERCATO BARCELLONA MESSI - I grandi campioni ambiscono a vincere la Champions League. Non fa eccezione Lionel Messi che, pur avendo già alzato al cielo quattro volte la coppa dalle grande orecchie, ha voglia di tornare sul tetto d'Europa dopo l'ultimo trofeo del 2015.

C'è chi sostiene che per la 'Pulce' sia addirittura un'ossessione, tanto che stando a quanto riportato dal portale iberico 'El Gol Digital', il fenomeno argentino sarebbe arrivato a dare una sorta di ultimatum al. O la dirigenza catalana costruisce una squadra in grado di vincere la Champions (e Messi spinge per il ritorno di) oppure questa sarà la sua ultima stagione in maglia blaugrana. Una minaccia che, se confermata, aprirebbe clamorosi scenari di calciomercato.