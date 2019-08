JUVENTUS RUGANI DEMIRAL / La Roma ha premuto l'acceleratore per l'acquisto in difesa e ha trovato l'intesa per il prestito di Smalling: il centrale del Manchester United dovrebbe arrivare in prestito oneroso, andando di fatto a completare il reparto arretrato di Paulo Fonseca. Una svolta che complica anche i piani della Juventus: i bianconeri erano in trattativa con i giallorossi per Daniele Rugani ed ora toccherà a Paratici sbrogliare la matassa. Nella rosa di Sarri, infatti, ci sono diversi calciatori in esubero e nel pacchetto arretrato uno tra l'ex Empoli e Demiral è di troppo.

Juventus, niente Roma per Rugani: Milan-Demiral si riapre?

A cinque giorni dalla fine del mercato, la Juventus dovrà cercare di accelerare le uscite: chi trae Demiral alla fine sarà ceduto? La bilancia fino a qualche ora fa pendeva sul primo, ma le cose potrebbero ora cambiare: sull'ex Empoli si segnalano estimatori in Germania, Spagna e Russia, con le ipotesiche potrebbero diventare concrete prima del gong.

Dall'altro lato c'è Demiral che ha molte squadre interessate ma anche una valutazione elevata: il Milan si è spinto ad offrire 35 milioni di euro e l'ipotesi rossonera, se non dovesse concretizzarsi la cessione di Rugani, potrebbe decollare nelle ultime ore di mercato.