NUOVO GOVERNO CONTE MATTARELLA / Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo.

Il presidente del Consiglio uscente ha accettato l'incarico con riserva, poi si è presentato davanti alla stampa: "Avvierò oggi stesso le consultazioni per la formazione del governo - ha dichiarato - Quindi mi dedicherò alla stesura del programma con le forze politiche che hanno espresso il loro sostegno. Dobbiamo metterci subito all'opera per la manovra e recuperare il tempo perduto. Non sarà un governo 'contro', ma a favore dei cittadini e della modernizzazione. Sarà un governo nel segno della novità, come chiedono le forze politiche. Voglio un Paese dove tutti paghino le tasse, ma le paghino meno, e con meno corruzione".