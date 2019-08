Sorteggi gironi Champions, dejà-vù Juventus. Girone di ferro per l'Inter

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE - Mancano poco più di sei ore ai sorteggi della fase a gironi di Champions League. Le 32 squadre inserite nelle quattro urne di Montecarlo ed i loro tifosi sono in fibrillazione per conoscere le avversarie da affrontare.

Dalla simulazione effettuata da Calciomercato.it è emerso un sorteggio agrodolce per le quattro italiane: girone facile per lache se la vedrebbe con due formazioni già incontrate nella passata edizione come Ajax e Valencia oltre alla Stella Rossa. Sorride a metà l'che oltre ai giganti del Manchester City, non avrebbe squadre 'materasso' nel suo gruppo, ma due club con cui giocarsi il secondo posto come Benfica e Lille. Discorso simile per il, che oltre al Barcellona, avrebbe pescato due società 'cugine' come il Lipsia e il Salisburgo. Infine a bagnare l'esordio dell'nella massima competizione europea ci sarebbero il Paris Saint-Germain, l'Atletico Madrid ed il Club Brugge. I veri sorteggi alle 18: saranno migliori o peggiori?