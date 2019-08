TELEGIORNALE CALCIOMERCATO / Appuntamento mattutino con il telegiornale di Calciomercato.it: come di consueto la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle ultime notizie che arrivano dalle principali trattative di giornata.

In primo piano la sfida traperche potrebbe diventare l'affare last minute per la Serie A; complicazione peralcon i rossoneri che pensano alla alternative: occhio al ritorno di fiamma per

GUARDA IL VIDEO