CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / La Roma ha finalmente chiuso per il difensore. In giallorosso è in arrivo Chris Smalling, 29enne centrale inglese negli ultimi nove anni in forza al Manchester United.

Il nome circolava già da diverse ore in Inghilterra ed è il 'Mister X' di cui Calciomercato.it aveva parlato proprio questa mattina . Il classe '89 londinese arriverà in prestito oneroso (per circa 3 milioni, ndr) senza riscatto.