Roma, un Mister X dalla Premier League: tutti i nomi

CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI - Lo scorso 30 giugno la Roma ha ceduto Manolas al Napoli. A poco più di quattro giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, tuttavia, i giallorossi non hanno ancora trovato il sostituto del difensore greco.

Come è noto, sul taccuino del Ds Petrachi ci sono da tempo i nomi di Lovren del Liverpool e di Rugani, per il quale manca l'accordo con la Juventus sulla valutazione delle contropartite. Ma si vocifera che il club capitolino stia lavorando sotto traccia ad un Mister X: un difensore esperto che milita in Premier League.