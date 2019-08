Juventus e Inter, dalla Spagna: Rakitic ha deciso

JUVENTUS INTER RAKITIC / Ivan Rakitic è sicuramente tra i nomi più caldi di questo finale di mercato estivo. Il Barcellona, come vi abbiamo anticipato, ha fissato a 45-50 milioni di euro il prezzo di vendita del croato senza l'inserimento di contropartite tecniche.

Cifra importante, ma che non ha scoraggiato del tuttoche continuano a monitorare la situazione e sperano in un'apertura al prestito con obbligo di riscatto per poter entrare in scena. Dalla Spagna, però, non arrivano notizie incoraggianti.

Secondo il catalano 'Mundo Deportivo', molto vicino alle cose di casa Barça, anche nella giornata di ieri il Paris Saint-Germain avrebbe fatto pressione sul giocatore che potrebbe rientrare nel maxi-affare Neymar che ancora non si sblocca. Dall'entourage di Rakitic, però, filtrerebbe la ferma volontà di restare in Catalogna, nonostante per il tecnico Valverde abbia perso posizioni nelle gerarchie del centrocampo.