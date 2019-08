CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED REAL MADRID / La Juventus continua a sognare il grande ritorno di Paul Pogba, anche se le difficoltà nel mercato in uscita e il forcing del Real Madrid complicano la strada verso il centrocampista francese. La cui volontà di lasciare il Manchester United sembra conclamata. Lo conferma Franck Sale, scout che ai tempi del Le Havre scoprì il talento di Pogba.

In un'intervista a 'Optus Sport', Sale spiega: "Paul ha un carattere molto forte. Se dice che andrà via, andrà via. Quando lasciò il Manchester United la prima volta non fu facile con, ma Paul non cedette. Con un allenatore dal carattere forte come il suo, è sicuro che ci sarà uno scontro, succederà anche se dovesse andare alcon. Credo sia pronto per una nuova sfida".