Mercato Cagliari, sirene spagnole per Bradaric

CALCIOMERCATO CAGLIARI BRADARIC - Da Nainggolan a Nandez passando per Rog: in questa sessione estiva di calciomercato il Cagliari è stato molto attivo in entrata nel reparto mediano, dove peraltro ha potuto riabbracciare anche Castro dopo il lungo infortunio.

Normale quindi che adesso ci sia abbondanza a centrocampo e qualcuno è destinato a partire. Il maggiore indiziato sembra essere il croato classe 1992 Filip: per l'ex Rijeka potrebbe spalancarsi le porte della Liga spagnola dal momento che secondo 'Sky Sport' su di lui avrebbe messo gli occhi il