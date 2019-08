Inter, UFFICIALE: completato lo scambio con la Fiorentina

INTER BIRAGHI DALBERT / In attesa di Alexis Sanchez l'Inter completa ufficialmente altre due operazioni. La prima in entrata, con l'annuncio dell'arrivo di Cristiano Biraghi in prestito con diritto di riscatto, la seconda in uscita.

Alla, infatti, contestualmente va il laterale brasiliano. Ecco la nota diramata dal club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall' F.C. Internazionale, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique. Dalbert, nato a Barra Mansa (Brasile) l’ 8 settembre 1993, nel corso della sua carriera, oltre che quella dell’Inter ha vestito anche le maglie del Vitoria Guimaraes e del Nizza".