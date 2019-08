Inter, UFFICIALE l'acquisto di Biraghi

CALCIOMERCATO INTER BIRAGHI / Cristiano Biraghi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno annunciato il terzino sinistro sui propri canali.

Per l'ex, è un ritorno dopo aver fatto la trafila delle giovanili ed esordito nel calcio professionistico con il club milanese. Operazione in prestito con diritto di riscatto a favore dell'Inter,ha il rinforzo chiesto per la fascia mancina.