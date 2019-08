Calciomercato Juventus, cessione in attacco

CALCIOMERCATO JUVENTUS MAVIDIDI - In attesa di riuscire a piazzare i grandi esuberi, la Juventus sarebbe vicina a mettere a segno una cessione minore.

Secondo quanto riportato dal portale 'Hitc Sport', infatti, il club bianconero avrebbe trovato l'accordo per il trasferimento in prestito secco in Ligue 1 aldel 21enne centravanti inglese di origini congolesi Stephy. Aggregato lo scorso anno alla formazione Under 23 in Serie C, l'ex Arsenal fu fatto esordire danel match perso contro la Spal.