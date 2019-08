Juventus-Napoli, il pronostico del Ct Mancini

JUVENTUS NAPOLI MANCINI INTER / Ad assistere a Juventus-Napoli ci sarà uno spettatore d'eccezione: il Ct della Nazionale Roberto Mancini. In una lunga intervista a 'Tuttosport', si parla del big match di sabato ma non solo. "Al di là dei giocatori convocabili, sarà una sfida di alto livello - spiega - La Juve resta avanti, è vero che il Napoli ha cambiato pochissimo ma deve ancora registrare qualcosa e i bianconeri si sono molto rinforzati. Non so se Sarri potrà esserci, di sicuro i medici non gli faranno correre rischi. L'Inter per ora è appena dietro, il lavoro di Conte però darà i suoi frutti.

Il mercato aperto? Ci vorrebbe una data di chiusura unica in Europa. Non sono contrario a che i giocatori italiani, come, vadano all'estero, ma spero che abbiano la possibilità di giocare.? Vedremo, in ogni caso non mi piace la parola punizione, i ragazzi devono capire che hanno una gran fortuna e devono sfruttarla al cento per cento. Per quanto riguarda, non è più cosa mia, dipende tutto da lui. Sulero contrario, ora c'è e può aiutare a risolvere alcune situazioni purché non se ne abusi e si decida rapidamente. In, la Juventus è sempre tra le favorite ma è un torneo imprevedibile".