Calciomercato Roma, non va in porto lo scambio due per uno

CALCIOMERCATO ROMA TAISON - Si fa sempre più in salita la pista che porta Taison alla Roma. Nonostante la volontà del 31enne attaccante esterno brasiliano, che ha voglia di raggiungere il suo ex tecnico Fonseca nella Capitale, non si trova l'accordo tra i giallorossi e lo Shakhtar Donetsk.

Il club ucraino valuta il suo capitano intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che - stando a quanto riportato dai quotidiani sportivi oggi in edicola - laavrebbe provato a dimezzare inserendo nell'affare i cartellini del portiere(sempre più vicino al Cagliari) e del giovane difensore. Ma gli arancioneri hanno rifiutato lo scambio due per uno.