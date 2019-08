Psg, dalla Francia: clamorosa risposta al Barcellona per Neymar

PSG NEYMAR BARCELLONA / Il Barcellona sta cercando in ogni modo di arrivare ad un accordo col Paris Saint-Germain per riportare Neymar in Catalogna, ma il tempo stringe ed i costi dell'operazione rendono tutt'altro che in discesa la trattativa nonostante la volontà del calciatore di tornare in blaugrana e del club parigino di cedere. Il presidente del Barça, Bartomeu, è volato a Nizza e sarà poi a Monaco per i sorteggi di Champions League, ma non solo.

Probabile che andranno avanti le operazioni in un faccia a faccia tra massimi dirigenti, anche se dalla Francia filtrano cattive notizie.

Il Psg, riferisce 'RMC Sport', avrebbe infatti rifiutato l'ultima offerta ufficiale del Barcellona che secondo indiscrezioni era composta da 135 milioni di euro più i cartellini di Rakitic. Todibo e Dembele, che come vi abbiamo anticipato vuole restare dov'è. Non solo. I parigini sottolineano come, con la chiusura del mercato ormai imminente, sarebbe complicato definire in così poche ore gli accordi con le possibili contropartite e quindi avrebbe chiesto il pagamento dei 220 milioni di euro chiesto per il cartellino di Neymar senza inserire giocatori nella trattativa. Vedremo la risposta del Barcellona.