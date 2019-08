CHAMPIONS LEAGUE ALGORITMO VINCITORE / RealMadrid campione, Juventus fuori in semifinale e Inter agli ottavi.

La Champions League 2019/2020 si chiuderà così, almeno secondo un potente algoritmo elaborato da 'BT Sport' che ha unito alcuni dei principali esperti di big data da Google, Squawka e Opta per analizzare quello che sarà il percorso della massima competizione europea che oggi svelerà i gironi della fase finale con i sorteggi di Monaco.

Il risultato, secondo questi dati, è che il Real Madrid tornerà a trionfare sollevando la coppa nella finale di Istanbul dopo aver battuto il Bayern Monaco che, a sua volta, in semifinale elimina la Juventus. Sorpresa, invece, per le altre italiane: agli ottavi si ferma il cammino di Inter (fuori col Barcellona) e Atalanta (battuta dal Lione), mentre non c'è traccia del Napoli che scivola subito in Europa League dove si ferma agli ottavi. Il vincitore della seconda competizione europea, invece, sarà il Tottenham. Segnatevi questi pronostici.