CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Nuovo capitolo della saga Icardi. L'attaccante argentino, nonostante il forcing del Napoli e l'attesa della Juventus, è fortemente intenzionato a rimanere all'Inter. Ieri, ottenuto un primo risultato con l'allenamento svolto in gruppo, con tanto di partitella.

Merito, come riporta il 'Corriere dello Sport', della richiesta di utilizzo fatta al club a metà agosto, paventando le vie legali. Icardi sarà presente nelle liste in campionato e Coppa Italia ma non in quella Champions League, in più dovrebbe venire utilizzato nel 10% delle gare stagionali per evitare il ricorso al regolamento Fifa per svincolarsi gratuitamente tra un anno. Ma Icardi potrebbe ugualmente chiedere al Collegio arbitrale il reintegro in gruppo oppure la risoluzione contrattuale, se non fosse soddisfatto del trattamento ricevuto da