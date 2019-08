MILAN CORREA DEPAY / Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato di un Milan in attesa di una risposta da parte dell'Atletico Madrid dopo l'ultimo rilancio per Correa. Ebbene, come previsto, nella notte sarebbe arrivata la replica dai 'Colchoneros'. Lo annunciano in Spagna, dove secondo 'Cadena COPE' l'Atletico avrebbe rifiutato la proposta milanista ribadendo la ferma intenzione di non cedere l'argentino per meno di 45 milioni di euro.

Se il Milan non mette sul piatto questa cifra, Correa non si muove: è questa la posizione dei castigliani che, a loro volta, si ritrovano quindi bloccati sul fronte Rodrigo.

Per i rossoneri a questo punto l'operazione Correa si fa a rischio. A conferma di quanto i rapporti si siano congelati tra le società, 'Tuttosport' scrive che gli uomini mercato milanisti starebbero già valutando concretamente piste alternative all'ex San Lorenzo. Un nome su tutti secondo il quotidiano torinese è quello di Memphis Depay, già accostato al Milan e tutt'altro che blindato al Lione che ne ha fissato il prezzo a quota 40 milioni di euro non trattabili. Classe '94, abile da esterno e da seconda punta, potrebbe rappresentare l'occasione giusta per i rossoneri che con i bonus possono arrivare a quella cifra. Ma il tempo stringe.