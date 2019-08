JUVENTUS INTER RAKITIC / Lo scontro tra Juventus ed Inter è totale ed in attesa di entrare nel vivo della disputa sul campo, le schermaglie tra le due società si concentrano sul terreno del calciomercato. Il caso più caldo è quello relativo a Mauro Icardi, che continua a ribadire di voler restare in nerazzurro ma resta sempre nel mirino dei rivali bianconeri che fino all'ultimo cercheranno di fargli spazio. Difficile lo scambio con Dybala, la chiave potrebbe essere rappresentata dal Paris Saint-Germain che in caso di cessione di Neymar potrebbe puntare proprio sulla 'Joya' pagando alla Juve l'affondo per Icardi che l'Inter a fine mercato potrebbe cedere anche a fronte di un'offerta interamente cash, ma che come vi abbiamo anticipato dovrà essere di almeno 70/80 milioni di euro.

Accanto a questo, il duello va avanti e si gioca anche su altri tavoli.

Come riporta 'Tuttosport' infatti in questi ultimi giorni di mercato Juventus ed Inter si troveranno a battagliare anche per Ivan Rakitic. Il croato vice-campione del mondo ha capito di aver perso posizioni nelle gerarchie del tecnico Valverde e si sta convincendo a lasciare il Barcellona ascoltando le proposte. Il suo nome è finito nella lista di contropartite tecniche che il Barça sta proponendo al Paris Saint-Germain nell'ambito della maxi-operazione Neymar e le prossime saranno ore decisive in questo senso. Attenzione però anche alla pista italiana, perché Juventus e Inter sono due club graditi al giocatore. Non dovesse concretizzars l'ipotesi parigina, quindi, le due grandi rivali italiane sarebbero pronte ad entrare in scena con una proposta last-minute puntando ad un prestito con obbligo di riscatto che pare fattibile. La Juve, da parte sua, può giocarsi anche la carta dello scambio proponendo Emre Can, del quale le due dirigenza hanno già parlato. Come vi abbiamo raccontato, il Barcellona valuta Rakitic 45-50 milioni di euro.