SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE / Via i veli: alle ore 18 ci sarà a Montecarlo il sorteggio della Champions League 2019-2020. Quattro le squadre italiane, tutte che partiranno direttamente dalla fase a gironi: Juventus, Inter e Napoli, già presenti nella passata edizione con scarsa fortuna, e la new entry Atalanta, al debutto nella massima competizione europea. Chi saranno le loro avversarie? La risposta arriverà dall'urna di Montecarlo con il sorteggio che definirà gli 8 raggruppamenti da 4 squadre che caratterizzeranno la prima fase del torneo, in attesa che poi a febbraio si entri nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Calciomercato.it seguirà in diretta gli accoppiamenti con Juventus in prima fascia, Napoli in seconda, Inter in terza e Atalanta in quarta: rischio per le due compagini nerazzurre gironi di ferro. Ma scopriamo insieme tutto sul sorteggio Champions: le 32 partecipanti, le 4 fasce, regole e possibili avversarie di Juventus, Inter, Napoli e Atalanta. Durante la cerimonia ci sarà anche l'assegnazione dei premi Uefa con Ronaldo tra i finalisti per il premio giocatore dell'anno.

Sorteggio Champions League, le 4 fasce: pericoli e 'sogni' delle italiane

Ieri si sono chiusi i playoff che hanno completato il quadro delle qualificate alla fase a gironi: si sono aggiunte alle 29 già qualificate fino a ieri anche Ajax (semifinalista lo scorso anno), Bruges e Slavia Praga. La Uefa ha quindi reso noto le quattro fasce dalle quali nasceranno gli 8 gironi composti, come sempre, da una squadra per ogni fascia. La Juventus è testa di serie in quanto vincitrice della Serie A lo scorso anno: insieme ai bianconeri troviamo chi ha trionfato negli altri 5 principali campionati (Barcellona, Psg, Bayern Monaco, Manchester City e Zenit) e le due squadre che hanno vinto Champions ed Europa League lo scorso anno (Liverpool e Chelsea). Seconda fascia ricca di insidie: oltre al Napoli, trovano spazio anche Real e Atletico Madrid, Tottenham (finalista nella scorsa edizione), Borussia Dortmund e Ajax.

In terza fascia l'Inter dove troviamo anche; infine nell'utima fascia con l'Atalanta ci sono

Prima fascia:

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcellona (ESP)

Manchester City (ENG)

Juventus (ITA)

Bayern (GER)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)

Seconda fascia

Real Madrid (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (GER)

Napoli (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Tottenham (ENG)

Ajax (NED)

Benfica (POR)

Terza fascia

Lione (FRA)

Bayer Leverkusen (GER)

Salisburgo(AUT)

Olympiacos (GRE)

Club Brugge (BEL)

Valencia (ESP)

Inter (ITA)

Dinamo Zagabria (CRO)

Quarta fascia

Lokomotiv Mosca (RUS)

Genk (BEL)

Galatasaray (TUR)

Lipsia(GER)

Slavia Praga (CZE)

Stella Rossa (SRB)

Atalanta (ITA)

Lille (FRA)

Scopriamo quindi quali potrebbero essere i pericoli maggiori per le italiane:

Prima fascia (Napoli, Inter e Atalanta: rischio Liverpool, Barcellona, Bayern Monaco, Psg e City. Chelsea e Zenit forse gli avversari più abbordabili

Seconda fascia (Juve, Inter, Atalanta): da evitare Real e Atletico, ma anche Ajax, Tottenham e Borussia Dortmund in seconda fascia.

Terza fascia: occhio al Valencia ma da evitare anche Bayer Leverkusen, Salisburgo e Lione.

Quarta fascia: Lipsia e Galatasaray

Squadre, sulla carta, più abbordabili invece potrebbero essere

Prima fascia: Chelsea e Zenit

Seconda fascia: Shakhtar e Benfica

Terza fascia: Bruges, Dinamo Zagabria e Olympiacos

Quarta fascia: Genk, Slavia Praga, Stella Rossa

Champions, il regolamento del sorteggio

Poche le regole che caratterizzeranno il sorteggio Champions di questo pomeriggio: in ogni raggruppamento ci sarà una squadra di ognuna delle quattro fasce; nessuna sfida tra squadre dello stesso paese che saranno quindi distribuite in gironi diversi. Inoltre squadre russe e ucraine non potranno affrontarsi in questa fase. Le federazioni con due o più squadre qualificate avranno le partite dei propri club distribuite nelle giornate di martedì e mercoledì.

La fase a gironi partirà il 17/18 settembre e si chiuderà il 10/11 dicembre. A febbraio partiranno gli ottavi di finale, mentre la finale è in programma il 30 maggio a Istanbul.

Queste tutte le date delle sei partite della fase a gironi:

17/18 settembre: prima giornata

1/2 ottobre: seconda giornata

22/23 ottobre: terza giornata

5/6 novembre: quarta giornata

26/27 novembre: quinta giornata

10/11 dicembre: sesta giornata

Sorteggio Champions, dove vederlo in tv e streaming

Per chi vuole seguire in diretta il sorteggio, può seguire gli aggiornamenti live di Calciomercato.it. Possibile anche assistere in diretta tv e streaming: Sky Sport 24 e Sky Sport Football seguiranno in diretta tutte le fasi del sorteggio, mentre in chiaro sarà possibile vederlo su Italia 1. Il sorteggio Champions sarà inoltre trasmesso in streaming per gli abbonati Sky tramite l'applicazione SkyGo e per tutti su sportmediaset.it.