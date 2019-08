CALCIOMERCATO SASSUOLO KENEDY CHELSEA / Il Sassuolo deve correre ai ripari. L'infortunio di Rogerio sta facendo preoccupare e non poco i dirigenti neroverdi, che stanno cercando un rinforzo in extremis per la fascia sinistra.

Gli emiliani hanno provato a inserirsi per Diego Laxalt , ma l'uruguaiano è molto vicino al Torino in prestito con diritto di riscatto.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il Sassuolo sta pensando anche un possibile colpo dal Chelsea, senza dubbio suggestivo. Come riporta 'Sky Sport', l'ultima idea dei neroverdi è Kenedy, talentino in forza ai Blues e reduce dall'anno e mezzo in prestito al Newcaste. Il classe '96 non rientra nei piani di Lampard e Carnevali ci sta facendo un pensierino, anche se è un giocatore con caratteristiche prettamente offensive.

F.I.