CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAPOLI / Il calciomercato volge al termine e la vicenda Icardi non si è ancora conclusa. L'argentino continua a ribadire la sua volontà di restare all'Inter, anche dopo l'ennesima chiusura della società. Il Napoli, tuttavia, ancora non si è arreso e ha intenzione di aspettare l'attaccante classe '93.

Come riporta 'Sky Sport', gli azzurri hanno deciso di tendere la mano a Icardi dandogli ancora tempo per riflettere: i partenopei, però, hanno fissato una scadenza. La deadline è stata stabilita per questo venerdì, quando ci sarà anche un nuovo appuntamento con gli agenti di Fernando Llorente.