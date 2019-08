CALCIOMERCATO MILAN BIGLIA ANDERLECHT / È stato un calciomercato senza dubbio movimentato per il Milan, che ha cambiato molto in seguito all'arrivo di Giampaolo in panchina. Per alcuni giocatori, però, gli spazi si sono sensibilmente ridotti e sta facendo le valigie. Tra questi potrebbe rientrare anche Lucas Biglia, lo scorso anno spesso ai box per infortunio e che in questa stagione non è una prima scelta per il tecnico. E senza l'Europa League, le possibilità di scendere in campo sono davvero poche, vista la preferenza per Bennacer.

Per questo per l'argentino si è parlato più volte di una cessione e in queste ore si è rilanciata l'ipotesi di un clamoroso ritorno in

Il 'Principito', infatti, prima di approdare alla Lazio era il capitano e punto di riferimento assoluto dell'Anderlecht. In Olanda, così come in Belgio, oggi si è parlato di questa possibilità soprattutto dopo l'infortunio di Peter Zulj. Venuto a conoscenza di questa possibilità, Marcin Wasilewski si è dimostrato entusiasta: "Potrebbe insegnare anche molto all'Anderlecht, ma non solo sul campo. Può darci una grossa mano, è un grande giocatore ma è anche un'ottima presenza nello spogliatoio", ha detto il difensore polacco ed ex compagno di Biglia a 'Le Derniere Heure'. I tifosi biancomalva sognano di riabbracciare il loro pupillo, per cui anni fa avevano anche confezionato un coro, ma ad ora l'ipotesi resta remota.

F.I.