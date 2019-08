Calciomercato Roma, a ore la decisione di Defrel: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO SAMPDORIA ROMA DEFREL / Slitta a giovedì la decisione di Defrel. L’attaccante francese svelerà solo nelle prossime ore il suo futuro e la maglia che indosserà, dopo il prestito alla Sampdoria.

Come è noto, proprio il club blucerchiato vorrebbe riaverlo ma ilda giorni ha imboccato la corsia di sorpasso. Sullo sfondo resta il Cagliari, in trattativa con la Roma anche per Olsen