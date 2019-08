CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR BARCELLONA PSG TUCHEL / In questi ultimi giorni di calciomercato a tenere banco è ancora la telenovela Neymar. Il Barcellona sta facendo passi in avanti per il brasiliano, ma ora le problematiche si sono spostate sulle contropartite. In particolare i blaugrana hanno inserito il prestito di Ousmane Dembelé e il cartellino di Ivan Rakitic: due nomi che convincono il PSG, se non fosse che entrambi i calciatori non ne vogliono sapere di lasciare i catalani.

Soprattutto il giovane esterno francese, con l'agente che ha ribadito la sua volontà.

Come riporta il quotidiano francese 'Le Parisien', le due società hanno un'arma segreta, forse l'ultima vera carta da giocare. Si tratta di Thomas Tuchel, allenatore del PSG che oggi ha chiamato in prima persona Dembelé per convincerlo a raggiungere Parigi e sbloccare la cessione di Neymar al Barcellona. Il tecnico tedesco ha già allenato l'esterno al Borussia Dortmund due anni fa e i rapporti tra i due sono rimasti buonissimi. In tutto questo la Juventus osserva interessata, dal momento che - in caso naufragasse la trattativa con il Barcellona - potrebbe tentare l'affondo per il brasiliano dopo i contatti avvenuti di recente.

F.I.