CALCIOMERCATO BRESCIA MEIJER / Non solo Zeballos, per l'attacco il Brescia guarda anche in Olanda.

Nel mirino delle 'Rondinelle', stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , c'è anche Stijn, 19enne talentuosa punta olandese in forza all', squadra militante nell'equivalente della nostra serie B. Sul classe '99, un colosso di 190 cm già autore di una tripletta all'esordio in campionato (8 gol e 6 assist l'anno scorso), è però molto forte il. Il club di Tacopina fa sul serio tanto che ha già avviato una trattativa con l'Almere. Vediamo se per Meijer ci saranno degli sviluppi concreti nei prossimi giorni, gli ultimi di questo lungo mercato estivo.