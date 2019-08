CALCIOMERCATO NAPOLI OUNAS NIZZA / Il Napoli lavora in uscita. In questi ultimi giorni di calciomercato gli azzurri si stanno occupando di ultimare la rosa, con Llorente ad ora unico possibile nuovo innesto (che può arrivare anche dopo il 2 settembre). Il ds Giuntoli, intanto, ha concluso un'operazione in uscita.

Adam, infatti, - come già confermato dalla nostra redazione - sarà ceduto al: domani l'algerino effettuerà la visite mediche.

Affare chiuso sulla base di un prestito oneroso da 2,2 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. L'algerino, dunque, potrebbe essere il tassello che mancava proprio per l'arrivo di Llorente, in attesa di definire anche un'altra eventuale cessione.