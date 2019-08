CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Passano i giorni e la Juventus fatica a sfoltire il reparto offensivo. In serata è arrivato l'ennesimo no ad un trasferimento: Mario Mandzukic - come raccontano i colleghi de 'La Gazzetta dello Sport' - avrebbe rifiutato il Psg.

Niente Ligue 1 dunque per il croato, intenzionato a rimanere a Torino, almeno fino a gennaio, che aveva già declinato l'offerta del, oltre quella del Siviglia. Mandzukic piace anche al Bayern Monaco ma alla fine potrebbe davvero non muoversi dalla Juventus