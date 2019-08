CALCIOMERCATO SAMPDORIA SIMEONE RIGONI / Il ko contro la Lazio, netto e senza appello, ha acceso i campanelli d'allarme in casa Sampdoria. I doriani vogliono correre ai ripari e Osti sta lavorando soprattutto sull'attacco. Due sono gli obiettivi, entrambi argentini. Il primo è Giovanni Simeone, che assume sempre più il ruolo di obiettivo principale: come riporta 'Sky Sport', l'attaccante in uscita dalla Fiorentina - ed ex Genoa - potrebbe essere il rinforzo giusto.

Non solo il 'Cholito', perché nel mirino c'è anche Emiliano Rigoni. Il trequartista classe '93 può aggiungere qualità all'attacco, giocando da esterno, ma trattare con lo Zenit non è semplice ma i blucerchiati vorrebbero chiudere per entrambi. Per tutte e due le operazioni si tratterebbe di prestito con obbligo di riscatto. Osti stringerebbe soprattutto se non dovesse riuscire ad arrivare a Defrel, conteso anche da Sassuolo e Cagliari (con i sardi vigili su Simeone come (piano B').

F.I.