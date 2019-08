Calciomercato Milan, Navas-Psg: si chiude! Cambia il futuro dei portieri rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN NAVAS DONNARUMMA / Keyolor Navas si appresta a diventare un nuovo giocatore del Psg. La trattativa - come conferma 'Marca' - è entrata nella sua fase calda e può chiudersi nelle prossime ore. Il calciatore è così pronto a volare a Parigi.

L'approdo dell'estremo difensore nel campionato francese chiama in causa anche il il Real Madrid, infatti, ha messo in cima alla lista Reina per sostituire Navas e allo stesso tempo i rossoneri sorridono per Gianluigi. Il Psg, infatti, con l'acquisto di Navas dira addio definitivamente al sogno del portiere italiano. Il Milan adesso sarà chiamato a trovare un accordo con il suo calciatore per il prolungamento di un contratto che scade fra due anni.