JUVENTUS NAPOLI SZCZESNY RONALDO / Pronti, via ed è già scontro diretto. Dopo le vittorie in trasferta della prima giornata, Juventus e Napoli si troveranno già di fronte nella supersfida dell'Allianz Stadium. Una sfida attesissima in partenza di campionato, con Wojciech Szczesny che non vede l'ora di scendere in campo. Il portiere della Juventus ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' anche di Sarri, che ora è dall'altra parte della barricata: "Bisogna vincere. Sono partite importanti, negli ultimi anni il Napoli ci ha dato tanto fastidio. Con lui si lavora tanto ed è tutto molto faticoso, sono rimasto impressionato dal suo impatto".

L'estremo difensore polacco ha detto la sua anche su due giocatori molto discussi: ”Higuain l'ho ritrovato benissimo, già nelle amichevoli era tornato il vecchio Higuain.

Quando lo vedo così so che farà tanti gol.anche sta bene, ma siamo tanti e tutti dobbiamo lottare per un posto da titolare". Sullo scudetto: "Oltre aanchesi sono rinforzate, ma se noi lavoriamo come l'anno scorso faremo bene”.

Poi una battuta anche sulla Champions: "Ora né de Ligt né Ronaldo possono più eliminarci, quindi abbiamo più possibilità. Adesso non ci pensiamo, la testa è solo al Napoli". Il discorso si sposta anche su Gigi Buffon, tornato per fare il suo vice: ”È bello. Ho avuto come secondo il portiere più forte al mondo, Alisson. Ora ho il più forte della storia. Siamo sempre amici, ma ora sono io il titolare anche se credo che giocherà tanto anche lui quest'anno". Infine sul suo futuro: "Io tra 10 anni? Non mi vedo in campo, non ce la farei. Gigi ha un entusiasmo incredibile, si vede che ha passione per il lavoro. Io faccio già fatica a 29 anni e lui sembra uno dei giovani".