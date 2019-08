VIDEO INTER SANCHEZ VISITE / AGGIORNAMENTO ORE 22.17 - Alexis Sanchez ha lasciato la sede nerazzurra.

Si attende adesso solo l'annuncio ufficiale.

ORE 20.50 - Alexis Sanchez è arrivato in sede per la firma che lo legherà all'Inter per questa stagione.

ORE 20.00 - Sta per partire anche ufficialmente la nuova avventura di Alexis Sanchez. Il cileno è sbarcato a Milano quest'oggi e poi si è diretto all'Humanitas per effettuare le visite mediche con l'Inter. L'ormai ex Manchester United ha completato poi l'iter al Coni per ottenere l'idoneità sportiva, accolto all'uscita dall'entusiasmo dei tifosi nerazzurri.

GUARDA IL VIDEO