GENOA SAMPDORIA BEN ARFA NIZZA / Hatem Ben Arfa resta tra i nomi più ambiti sul mercato degli svincolati. Scaduto il contratto con il Rennes, il giocatore francese è in cerca di una nuova squadra. In Italia hanno pensato a lui sia il Genoa che la Sampdoria, che stanno pensando ad un rinforzo di qualità per il proprio reparto offensivo.

Un vero e proprio derby che potrebbe vedere la presenza di un terzo incomodo, a pochi chilometri dal capoluogo ligure. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Come riferisce 'France Football', sul giocatore si sarebbe fiondato il Nizza, che sogna il grande ritorno. Ben Arfa ha infatti già militato nel club rossonero e starebbe lavorando al suo ritorno. Il classe 1987 resta però un giocatore ambito da tanti club, ma l'idea, in casa transalpina, appare decisamente concreta.