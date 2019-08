JUVENTUS DEMIRAL MILAN / Demiral o Rugani, uno è di troppo: negli ultimi frenetici giorni di mercato la Juventus dovrà soprattutto sfoltire la rosa a disposizione di Sarri per evitare dolorose esclusioni dalla lista Champions. In difesa il ballottaggio è tra il neo-acquisto turco e l'ex Empoli: il primo piace da tempo al Milan, per il secondo è in corso una trattativa con la Roma.

Secondo quanto riferisce 'goal.com', il club bianconero avrebbe preso una decisione:, acquistato per 18 milioni di euro dal Sassuolo, sarà il calciatore che resterà a disposizione di Sarri, mentre Rugani è il candidato principale alla cessione. Il turco ha conquistato tutti nelle prime settimane juventine sia per personalità che per caratteristiche tecniche. Ora quindisi concentrerà sull'addio di Rugani, con uno sprint necessario visto l'avvicinarsi della chiusura della sessione estiva.