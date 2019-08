NAPOLI MILAN ESCLUSIVO JAMES RODRIGUEZ /Intervistato in esclusiva da Calciomercato.it sulla vicenda Juventus-Neymar, il giornalista di 'As' Marco Ruiz ha parlato anche di James Rodriguez, il cui futuro aleggia tra Spagna e Italia. Il colombiano è da tempo accostato al Napoli e ora è finito nel mirino del Milan.

E alla domanda: il mercato delle 'Merengues' è chiuso? Ruiz risponde: "In Italia continuiamo a seguire il caso James Rodriguez. Il messaggio che sta mandando ilè che la rosa sia chiusa e non ci saranno ulteriori movimenti. L’anno scorso dicevano la stessa cosa, ma a fine mercato si presentò l’opportunità di riprendere Mariano e non ci pensarono due volte. Se qualcuno dovesse offrire 40 o 50 milioni per James Rodriguez, tuttavia, sono certo che lo lascerebbero partire in un minuto e a quel punto il mercato in entrata potrebbe sbloccarsi con un acquisto a centrocampo”.