TORINO MAZZARRI NKOULOU / Continua lo scontro in casa Torino: gli ultimi avvenimenti hanno deteriorato il rapporto con Nkoulou che non è stato neanche convocato per la gara contro il Wolverhampton, ritorno dei preliminari di Europa League in programma domani sera in Inghilterra.

A spiegare come si è arrivato a questa decisione è stato Walterche in conferenza stampa ha usato anche parole dure nei confronti del proprio difensore: "Quando un giocatore dopo la partita dice di non esserci con la testa non è un buon segnale per l'allenatore, che deve prendere atto della situazione. Io ho diversi elementi che stanno in panchina e non vedono l'ora di giocare, a quel punto ovviamente non scelgo quel calciatore che non se la sente. Se poi il giocatore fa male cosa di chi è la colpa? Se l'avessi saputo il giorno precedente non è detto che contro il Wolverhampton sarebbe andata meglio, però ovviamente mi sarebbe piaciuto saperlo prima. Non gli posso mica chiedere l'elemosina".