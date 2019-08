JUVENTUS NAPOLI SARRI / E' la sfida del grande ex, che potrebbe però non vederlo protagonista. Ma sembra proprio che Maurizio Sarri farà di tutto per essere presente sabato sera all'Allianz Stadium in occasione della super sfida tra Juventus e Napoli.

Il tecnico si sta curando da una polmonite e sembra essere in ripresa, tanto è vero che ha seguito da vicino gli allenamenti della sua squadra da bordo campo alla Continassa. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport', che sottolinea come l'allenatore toscano stia cercando di ottenere il benestare dei medici per poter essere presente sabato sera in panchina.