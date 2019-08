MILAN ANDRE SILVA SPORTING CP / Mercato in fermento in casa Milan. I rossoneri cercano rinforzi in attacco, con Correa che resta sempre in pole position, ma devono anche cedere i diversi esuberi in rosa. Tra questi c'è Andre Silva: il portoghese è da tempo nella lista dei partenti, ma nessun club interessato avrebbe bussato concretamente alla porta rossonera.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato

Dalla Francia invece assicurano che il giocatore sia da poco atterrato a Lisbona e a breve sosterrà le visite mediche con la società lusitana e si trasferirà in prestito per una stagione. Lo riferisce Sonia Carneiro dell'emittente transalpina 'Rmc Sport'. Una versione che però non sembra quadrare: il giocatore, stando alle ultime stories postate su 'Instagram' avrebbe trascorso il pomeriggio a Sirmione del Garda. In più, in base a quanto raccolto da Calciomercato.it, arriverebbero secche smentite dal Portogallo su un possibile acquisto dell'attaccante.