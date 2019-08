SAINT ETIENNE UFFICIALE CABAYE / Yohan Cabaye torna in Francia.

Dopo le esperienze ale all', il centrocampista transalpino classe 1986 torna in patria e firma per il. I verdi hanno ufficializzato il suo acquisto, anncunciando la firma di un contratto annuale. Cabaye era svincolato da gennaio dopo aver rescisso il contratto con il club asiatico.